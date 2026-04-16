El Ejército del Líbano denunció la madrugada del viernes ataques israelíes horas después de la entrada en vigor del alto el fuego pactado entre Beirut y Tel Aviv, que entró en vigor a las 21:00 GMT.

En un comunicado, las fuerzas armadas libanesas dijeron haber registrado “varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que han afectado una serie de pueblos” en lo que describen como “violaciones del acuerdo”.

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A raíz de estos ataques, el Ejército pidió a la población que se abstenga de volver a las localidades del sur del país.

Un acuerdo de alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel entró en vigor a la medianoche local (21:00 GMT) después de negociaciones mediadas por Washington.

La tregua fue anunciada hoy por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras “excelentes” llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, en unas conversaciones que no incluyeron al grupo chií Hezbolá, que es quien ataca el norte de Israel desde el Líbano.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo día 22 mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El servicio de alertas de Israel registró un posible ataque recibido en el norte de Israel, muy cerca de la frontera con el Líbano, una hora después de la entrada en vigor de la tregua temporal, pese a que Hezbolá no reivindicó ningún bombardeo y el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves 16 de abril e incluirá al movimiento libanés proiraní Hezbolá, y que está intentando organizar la primera reunión de la historia entre los líderes de ambos países. (AFP)

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