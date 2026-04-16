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Se observa una columna de humo tras un ataque aéreo israelí en la aldea libanesa de Bint Jbeil, en el sur del país, vista desde el lado israelí de la frontera, el 16 de abril de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Se observa una columna de humo tras un ataque aéreo israelí en la aldea libanesa de Bint Jbeil, en el sur del país, vista desde el lado israelí de la frontera, el 16 de abril de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Por Agencia EFE

El Ejército del Líbano denunció la madrugada del viernes ataques israelíes horas después de la entrada en vigor del alto el fuego pactado entre Beirut y Tel Aviv, que entró en vigor a las 21:00 GMT.

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