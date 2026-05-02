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El humo se eleva desde el lugar donde un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo la aldea de Mayfadoun, en el distrito de Nabatieh, al sur del Líbano, el 2 de mayo de 2026. (AFP)
El humo se eleva desde el lugar donde un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo la aldea de Mayfadoun, en el distrito de Nabatieh, al sur del Líbano, el 2 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

Israel intensificó sus ataques en el Líbano con una oleada de bombardeos aéreos y con artillería durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado en diversas localidades del sur del país que causaron decenas de muertos, pese al alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril.

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