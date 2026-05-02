Israel intensificó sus ataques en el Líbano con una oleada de bombardeos aéreos y con artillería durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado en diversas localidades del sur del país que causaron decenas de muertos, pese al alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril.

El Ejército israelí ha lanzado fuertes ataques especialmente en los distritos de Nabatieh, Tiro, Jezzine, Sidón y Bint Jbeil, matando a más de una veintena de personas e hiriendo a decenas más.

Esta mañana emitió órdenes de desplazamiento para nueve localidades más, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

La advertencia “urgente” fue lanzada a los residentes de las localidades de Qaqaiyat al Jisr, Aadchit, Jibchit, Aba, Kfar Joz, Harouf, Douair, Deir el Zahrani y Habush, situadas en el distrito de Nabatiyeh, ordenándoles evacuar sus hogares de inmediato y trasladarse a una distancia mínima de 1.000 metros.

Los ataques más letales afectaron a Nabatieh, con al menos ocho muertos y 21 heridos en Habush; en Choukin murieron al menos dos personas y varias resultaron heridas; y un dron impactó en un vehículo en la carretera Kfardjal-Nabatieh, causando la muerte de dos personas.

En Ain Baal (Tiro) se confirmó una víctima mortal y siete heridos, mientras que en Zrariyeh (Sidón) murieron cuatro personas más, según la agencia libanesa.

La campaña aérea, además, incluyó bombardeos intensos sobre varias localidades del distrito de Nabatieh, como Zautar al Sharqiya y Zautar al Garbiya, así como en áreas el distrito de Jezzine, además de ataques con drones contra vehículos y fuego de ametralladoras pesadas en zonas fronterizas.

Los bombardeos provocaron la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron en un comunicado anoche que “atacaron objetivos terroristas” del grupo chií libanés Hezbolá en el sur del Líbano y “neutralizaron a terroristas que operaban cerca de soldados de las FDI”, asegurando que “desmantelaron más de 50 emplazamientos de infraestructura”.

Mientras, Hezbolá ha seguido atacando en respuesta a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.

No obstante, el proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 23 de abril que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por tres semanas y que “pronto” habrá una reunión tripartita con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun. (AFP)

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