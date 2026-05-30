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Una fotografía tomada en la zona de Marjayoun, en el sur del Líbano, muestra el humo que se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la aldea de Maifadoun el 30 de mayo de 2026. (AFP)
Una fotografía tomada en la zona de Marjayoun, en el sur del Líbano, muestra el humo que se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la aldea de Maifadoun el 30 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia AFP

Israel volvió a bombardear este sábado el sur de Líbano y su ejército sigue avanzando en profundidad en territorio libanés, pese a un alto el fuego teóricamente en vigor y a las conversaciones mantenidas la víspera en Washington.

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