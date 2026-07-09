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Resumen

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Esta fotografía, tomada desde un punto de la Alta Galilea, en el norte de Israel, muestra un tanque del ejército israelí posicionándose a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, el 1 de julio de 2026. (Jack GUEZ / AFP)
Esta fotografía, tomada desde un punto de la Alta Galilea, en el norte de Israel, muestra un tanque del ejército israelí posicionándose a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, el 1 de julio de 2026. (Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

La retirada gradual de las tropas israelíes en las llamadas “zonas piloto” del Líbano comenzará en los próximos días, declaró este jueves el Gobierno de Estados Unidos, mediador entre ambos países.

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