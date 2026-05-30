El presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, expresaron este sábado su preocupación por la demolición de viviendas, la destrucción de sitios históricos y por las amenazas de Israel contra la población civil.

Los dirigentes evaluaron hoy los resultados de la reciente reunión celebrada en Washington entre delegaciones militares del Líbano, Estados Unidos e Israel, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a los ataques israelíes a la ocupación del Ejército de Israel de áreas del sur del país.

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Durante un encuentro en el Palacio de Baabda, en Beirut, ambos dirigentes analizaron el desarrollo de esos contactos y revisaron los preparativos para la próxima ronda de negociaciones prevista para los días 2 y 3 de junio.

Según informó la Presidencia libanesa, la delegación de Beirut reiteró en Washington que su prioridad sigue siendo alcanzar un alto el fuego que ponga fin a la campaña militar israelí iniciada a comienzos de marzo en el sur del Líbano.

Aoun y Salam abordaron también la situación de seguridad en las regiones meridionales del país, donde denunciaron la continuidad de las operaciones militares israelíes y su expansión a distintas localidades, especialmente en los distritos de Tiro y Nabatieh.

Los responsables libaneses expresaron, además, su preocupación por la demolición de viviendas, la destrucción de sitios históricos y las amenazas que continúan afectando a la población civil, incluidas las advertencias para que los residentes abandonen sus hogares y medios de subsistencia.

Ante este escenario, ambos acordaron intensificar los contactos diplomáticos y políticos para poner fin a lo que calificaron de prácticas israelíes condenables.

La reunión sirvió igualmente para revisar la situación de seguridad interna y el seguimiento de las personas desplazadas por la escalada de violencia en el sur del país, donde la ofensiva israelí ha causado al menos 3.324 muertos, según las autoridades libanesas.

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