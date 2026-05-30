Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Equipos de rescate y residentes locales inspeccionan los daños sufridos por un edificio tras un ataque aéreo israelí en la zona de Choueifat, al sur de Beirut, el 28 de mayo de 2026. (Ibrahim AMRO / AFP)
Equipos de rescate y residentes locales inspeccionan los daños sufridos por un edificio tras un ataque aéreo israelí en la zona de Choueifat, al sur de Beirut, el 28 de mayo de 2026. (Ibrahim AMRO / AFP)
/ IBRAHIM AMRO
Por Agencia EFE

El presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, expresaron este sábado su preocupación por la demolición de viviendas, la destrucción de sitios históricos y por las amenazas de Israel contra la población civil.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.