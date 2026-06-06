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La localidad de Wardanieh, en Líbano, despide a una familia de seis miembros fallecida en un bombardeo israelí contra Marwanieh, en el sur del país, el 3 de junio de 2026. (Edgar Gutiérrez / EFE)
La localidad de Wardanieh, en Líbano, despide a una familia de seis miembros fallecida en un bombardeo israelí contra Marwanieh, en el sur del país, el 3 de junio de 2026. (Edgar Gutiérrez / EFE)
Por Agencia EFE

El número de muertos en el Líbano ascendió este sábado a casi 3.600 desde que comenzó la ofensiva israelí en el país hace tres meses, sin que, de momento, haya visos de desescalada pese al alto el fuego negociado esta semana en Washington.

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