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Un hombre inspecciona la destrucción en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio en la ciudad de Saksakiyeh, en el sur del Líbano, el 27 de marzo de 2026. (AFP)
Un hombre inspecciona la destrucción en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio en la ciudad de Saksakiyeh, en el sur del Líbano, el 27 de marzo de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

Al menos siete personas murieron, entre ellos un niño, y otras 15 resultaron heridas este sábado en un bombardeo efectuado por el Ejército israelí contra la localidad de Saksakiyeh, en el sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés.

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