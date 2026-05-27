El Ejército israelí emitió este miércoles una orden de desplazamiento forzoso, que suele preceder a bombardeos, contra toda la población de la ciudad sureña libanesa de Tiro, una de las urbes más antiguas del mundo y con ruinas patrimonio de la Unesco.

“Evacúen sus casas de inmediato y diríjanse al norte, más allá del río Zahrani”, declaró en un comunicado Avichay Adraee, portavoz castrense árabe, en el que además de la ciudad de Tiro (unos 200.000 habitantes) también incluyó una lista de once campamentos de refugiados.

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Entre los campamentos se encuentra el de Burj Shamali, ubicado a tres kilómetros de Tiro y creado en 1948 para palestinos que huyeron o fueron expulsados de Hawla y Tiberias durante la guerra que dio lugar a la creación de Israel.

Este lunes, el Ejército israelí ya bombardeó Tiro, según un comunicado castrense, en el que detalló presuntos ataques contra una decena de centros de mando y depósitos de armas de Hezbolá.

El pasado 17 de marzo, durante la ofensiva contra Irán librada por Israel y EE.UU. -a la que respondió Hezbolá el día 2 de ese mes-, Israel ya ordenó el desplazamiento forzoso de los residentes de Tiro y de diversos campamentos de refugiados.

En Líbano hay un alto el fuego desde mediados de abril, pero no es respetado ni por Israel (que sigue matando a diario) ni por Hezbolá, que lanza drones contra las tropas israelíes en territorio libanés y a veces más allá de la divisoria.

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Según la Unidad de Gestión de Desastres del Líbano, más de 31 530 familias se han visto desplazadas internamente y se encuentran en refugios colectivos desde que comenzó la escalada el 2 de marzo, mientras que los ataques israelíes en todo el Líbano han causado la muerte de más de 2700 personas y han herido a más de 8310 desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá. (EFE)

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