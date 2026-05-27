Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miembros de la defensa civil buscan víctimas entre los escombros de un edificio residencial alcanzado el día anterior por un ataque israelí cerca de la ciudad sureña de Burj al-Shamali, en las afueras de Tiro, el 27 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
Miembros de la defensa civil buscan víctimas entre los escombros de un edificio residencial alcanzado el día anterior por un ataque israelí cerca de la ciudad sureña de Burj al-Shamali, en las afueras de Tiro, el 27 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia EFE

El Ejército israelí emitió este miércoles una orden de desplazamiento forzoso, que suele preceder a bombardeos, contra toda la población de la ciudad sureña libanesa de Tiro, una de las urbes más antiguas del mundo y con ruinas patrimonio de la Unesco.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.