Palestinos inspeccionan los daños tras el ataque de colonos israelíes contra Al-Lada'in, cerca de la aldea de Beit Lid. Foto: EFE/EPA/ALAA BADARNEH
Agencia EFE
Líder de la izquierda israelí advierte sobre un incremento del “terrorismo judío” tras los ataques perpetrados por colonos
El líder de la izquierda , Yair Golan, condenó este jueves los ataques de colonos en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), en los que incendiaron una mezquita y escribieron eslóganes racistas en sus paredes, al calificarlos como “una escalada del terrorismo judío”.

“Terroristas judíos salen noche tras noche a dañar, destruir y corromper”, denunció Golan, que encabeza el Partido Demócrata, en un mensaje en su cuenta de X.

Colonos israelíes incendiaron la mezquita Hajja Hamida, ubicada entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), durante la madrugada del jueves, y escribieron eslóganes racistas en sus paredes, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

La rápida intervención de los residentes, después de que los colonos vertieran materiales inflamables a la entrada de la mezquita, evitó que el fuego se propagara por todo el edificio.

El constituye “un ataque gravísimo contra un símbolo religioso: un acto vil que merece la más enérgica condena”, escribió Golan.

“El Shin Bet debe despertar, la policía debe despertar: debemos actuar con firmeza contra los criminales y llevarlos ante la justicia”, sentenció el líder demócrata, criticando la actitud “indulgente y permisiva” con los colonos de los ministros radicales de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos también afincados en asentamientos.

Este incidente llega después de que ayer otro grupo de colonos lanzara un ataque a gran escala contra instalaciones industriales y agrícolas cerca de la ciudad de Beit Lid (norte de Cisjordania) provocando grandes incendios e hiriendo a varios palestinos.

La ONU documentó 536 ataques de colonos en octubre en diferentes puntos de Cisjordania -la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013-, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares.

