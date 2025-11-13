Líder de la izquierda israelí advierte sobre un incremento del “terrorismo judío” tras los ataques perpetrados por colonos

El líder de la izquierda israelí, Yair Golan, condenó este jueves los ataques de colonos en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), en los que incendiaron una mezquita y escribieron eslóganes racistas en sus paredes, al calificarlos como “una escalada del terrorismo judío”.

“Terroristas judíos salen noche tras noche a dañar, destruir y corromper”, denunció Golan, que encabeza el Partido Demócrata, en un mensaje en su cuenta de X.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Colonos israelíes incendiaron la mezquita Hajja Hamida, ubicada entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), durante la madrugada del jueves, y escribieron eslóganes racistas en sus paredes, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

La rápida intervención de los residentes, después de que los colonos vertieran materiales inflamables a la entrada de la mezquita, evitó que el fuego se propagara por todo el edificio.

El ataque al recinto sagrado constituye “un ataque gravísimo contra un símbolo religioso: un acto vil que merece la más enérgica condena”, escribió Golan.

“El Shin Bet debe despertar, la policía debe despertar: debemos actuar con firmeza contra los criminales y llevarlos ante la justicia”, sentenció el líder demócrata, criticando la actitud “indulgente y permisiva” con los colonos de los ministros radicales de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos también afincados en asentamientos.

Este incidente llega después de que ayer otro grupo de colonos lanzara un ataque a gran escala contra instalaciones industriales y agrícolas cerca de la ciudad de Beit Lid (norte de Cisjordania) provocando grandes incendios e hiriendo a varios palestinos.

La ONU documentó 536 ataques de colonos en octubre en diferentes puntos de Cisjordania -la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013-, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares.