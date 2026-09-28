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Resumen

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El 28 de septiembre de 2026, en la plaza Baharestan de Teherán, se exhiben misiles Zolfaghar de fabricación iraní junto a un gran retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Foto: ATTA KENARE / AFP
El 28 de septiembre de 2026, en la plaza Baharestan de Teherán, se exhiben misiles Zolfaghar de fabricación iraní junto a un gran retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este lunes que Estados Unidos se verá obligado a abandonar Oriente Medio tras sufrir “dolorosos golpes”, según un comunicado difundido por la televisión estatal.

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