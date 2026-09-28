El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este lunes que Estados Unidos se verá obligado a abandonar Oriente Medio tras sufrir “dolorosos golpes”, según un comunicado difundido por la televisión estatal.

Jamenei, que no se ha visto en público desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, hizo estas declaraciones pese a los intentos de reactivar las conversaciones con miras a poner fin a los combates.

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“Hoy, después de haber sufrido dolorosos golpes a manos de valientes combatientes y de los guardianes del estrecho de Ormuz, ellos (los enemigos) no se atreven a ir más allá del mar Arábigo”, dijo Jamenei en la declaración escrita que se le atribuye, sin mencionar explícitamente a Estados Unidos.

“Donde sea que se hayan atrevido a correr este riesgo, solo han provocado daño sobre sí mismos. No pasará mucho tiempo antes de que el propio mar Arábigo también se libre de su presencia”, agregó.

El mar Arábigo, que se extiende desde la península arábiga hacia la India, al este, es un corredor marítimo clave que conduce a las costas de Irán y al estrecho de Ormuz.

El 28 de septiembre de 2026, en la plaza Baharestan de Teherán, se exhiben misiles Zolfaghar de fabricación iraní junto a un gran retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Foto: ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE

Irán y Estados Unidos compiten por el control de Ormuz desde que la guerra en Oriente Medio comenzó con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en febrero.

Antes del inicio de la guerra, esta ruta estratégica de navegación transportaba alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

Pero Teherán impuso un bloqueo sobre Ormuz tras el comienzo de la guerra, lo que llevó a Washington a responder con un cerco sobre los puertos iraníes.

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