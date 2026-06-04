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Miembros del Ejército iraní ondean banderas frente a un cartel del Líder Supremo de Irán Mojtaba Jamenei, durante una manifestación en Teherán el 29 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Miembros del Ejército iraní ondean banderas frente a un cartel del Líder Supremo de Irán Mojtaba Jamenei, durante una manifestación en Teherán el 29 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó el jueves en una declaración escrita que Estados Unidos e Israel buscan “la división” de su país tras haber sufrido un “duro revés” en la guerra.

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