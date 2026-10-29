icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ahmad Tibi, líder del partido Movimiento Árabe por el Cambio (Ta'al), se toma una selfie tras votar en un colegio electoral de la ciudad de Tayibe, de mayoría árabe, el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones en Israel. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
Ahmad Tibi, líder del partido Movimiento Árabe por el Cambio (Ta'al), se toma una selfie tras votar en un colegio electoral de la ciudad de Tayibe, de mayoría árabe, el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones en Israel. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
/ AHMAD GHARABLI
Por Agencia EFE

La Lista Conjunta árabe, formación integrada por palestinos ciudadanos de Israel, aseguró este jueves que está “dispuesta” a asociarse con el bloque opositor de derecha sionista israelí para facilitar un Gobierno sin el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?