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Un barco se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega en las aguas del estrecho de Ormuz, el 25 de junio de 2025. (Giuseppe CACACE / AFP)
Un barco se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega en las aguas del estrecho de Ormuz, el 25 de junio de 2025. (Giuseppe CACACE / AFP)
/ GIUSEPPE CACACE
Por Agencia AFP

Los llamados internacionales a una desescalada en el Golfo se intensificaron este martes, tras los choques entre Estados Unidos e Irán en el estratégico estrecho de Ormuz y los ataques de Teherán a Emiratos Árabes Unidos.

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