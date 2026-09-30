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Resumen

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Pasajeros israelíes llegan en un vuelo de Flydubai procedente de Tabuk, Arabia Saudita, al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
Pasajeros israelíes llegan en un vuelo de Flydubai procedente de Tabuk, Arabia Saudita, al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
Por Agencia EFE

Los alrededor de 180 pasajeros israelíes que sufrieron en la mañana de este miércoles un altercado violento en un vuelo de Flydubai que les obligó a aterrizar en Arabia Saudita llegaron al Aeropuerto Internacional de Ben Gurión de Tel Aviv (centro de Israel).

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