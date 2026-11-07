Lluvias torrenciales inundaron el sábado las tiendas de decenas de miles de personas desplazadas en la Franja de Gaza y las dejaron sin cobijo, informaron las autoridades de este territorio palestino devastado por la guerra.

La oficina de comunicación del gobierno dirigido por el movimiento terrorista palestino Hamás señaló que unas 70.000 tiendas quedaron anegadas por las lluvias, que también hicieron colapsar decenas de paredes y techos.

Cientos de familias de desplazados huían el sábado de los campamentos instalados en el norte y el centro de este territorio, así como en Ciudad de Gaza.

Las imágenes de la AFP muestran a desplazados palestinos achicando con cubos el agua embarrada, que tiñó de marrón el interior de sus tiendas y sus pertenencias.

“No pudimos salvar los colchones y toda la ropa quedó empapada. Nuestro sufrimiento se repite cada invierno”, explicó a la AFP Um Muhamad al Hersh, de 45 años.

Palestinos desplazados intentan retirar un charco de agua junto a sus tiendas de campaña anegadas, en medio de fuertes lluvias, en el barrio de Al-Remal, en la ciudad de Gaza, el 7 de noviembre de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP) / OMAR AL-QATTAA

“Ya no sabemos cómo proteger a nuestros hijos. Los míos me preguntan dónde vamos a dormir esta noche y no tengo respuesta”, se desesperaba Maryam Odeh, una mujer de 34 años en la ciudad de Deir al Balah, en el centro del territorio.

El portavoz de la defensa civil, Mahmud Basal, declaró que sus equipos habían recibido más de 1.500 llamadas durante la noche de residentes que pedían ayuda urgente tras inundarse sus tiendas.

Pero su agencia “opera sin ningún equipo ni capacidad”, por lo que lanzó “un llamamiento urgente de auxilio a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias”.

Un hombre palestino desplazado utiliza una pala para retirar agua lodosa de su tienda de campaña, en medio de fuertes lluvias, en la ciudad de Gaza, el 7 de noviembre de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP) / OMAR AL-QATTAA

“No podemos (hacer frente) solos a las consecuencias de esta tormenta”, subrayó.

Una coalición de organizaciones civiles palestinas advirtió del riesgo de propagación de enfermedades y epidemias que amenazan “la vida de cientos de miles de residentes” y pidió “presionar a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones”.

Desde octubre de 2025 rige en Gaza un frágil alto el fuego que teóricamente puso fin a dos años de la guerra que estalló con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, el ejército israelí continúa realizando bombardeos y operaciones terrestres casi a diario y, según autoridades palestinas, restringe todavía la entrada de ayuda.

Mustafa Qazat, responsable del comité de emergencia de la Franja de Gaza, señaló que desde el anuncio de la tregua no pudieron conseguir la entrada de viviendas prefabricadas para los desplazados y solo se autorizó el acceso de un número limitado de tiendas.

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El pasado 9 de octubre de 2025, poco después del anuncio del actual alto el fuego, Israel bombardeó una vivienda multifamiliar en la ciudad de Gaza. Más de ocho meses después, y con la ayuda de maquinaria pesada alquilada por la Cruz Roja, los rescatistas pueden al fin buscar a quienes siguen allí sepultados. (EFE)

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