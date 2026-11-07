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Vista de los campamentos de Bureij y Deir el Balah en Gaza, luego de lluvias torrenciales que afectaron a decenas de miles de familias, el 7 de noviembre de 2026. (Ahmad Awad / Anas / EFE)
Vista de los campamentos de Bureij y Deir el Balah en Gaza, luego de lluvias torrenciales que afectaron a decenas de miles de familias, el 7 de noviembre de 2026. (Ahmad Awad / Anas / EFE)
/ Ahmad Awad
Por Agencia AFP

Lluvias torrenciales inundaron el sábado las tiendas de decenas de miles de personas desplazadas en la Franja de Gaza y las dejaron sin cobijo, informaron las autoridades de este territorio palestino devastado por la guerra.

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