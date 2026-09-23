Los hutíes de Yemen atacarán los intereses estadounidenses en la región si Washington apoya a Arabia Saudita o interviene en el estrecho de Bab el Mandeb, advirtió un asesor militar en una entrevista con la AFP.

El movimiento proiraní de los hutíes ha tomado el control este mes de este estrecho, puerta de entrada al mar Rojo, en unos combates que se saldaron con cientos de muertos. También han atacado objetivos sauditas, incluida la capital, Riad, por primera vez en años.

Arabia Saudita, que apoya al gobierno de Yemen reconocido por buena parte de la comunidad internacional, intenta contener el avance y, según varios medios, ha pedido ayuda militar a Estados Unidos y otros países para combatir a los hutíes.

“Si Estados Unidos se atreve a intervenir militarmente con sus flotas o intenta tomar el control de Bab el Mandeb, eso supondrá una línea roja tanto para ellos como para cualquier otro”, declaró Abed Mohamed al Thawr el martes en Saná.

“Si Estados Unidos se arriesga a apoyar a Arabia Saudita con ataques aéreos o apoyo aéreo (...) consideraremos como blanco cualquier interés estadounidense que se encuentre a nuestro alrededor y no excluiremos nada”, dijo.

Añadió que cerrarían Bab el Mandeb “por completo a los barcos estadounidenses”.

El bloqueo de los hutíes afecta al reino, principal exportador mundial de petróleo.

Los hutíes afirman que Arabia Saudita ha llevado a cabo cientos de ataques en Yemen desde que se reanudaron los combates en julio, lo que puso fin de hecho a una tregua de cuatro años.

Partidarios de los hutíes exhiben armas durante una protesta contra Arabia Saudita en Saná, Yemen, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB). / YAHYA ARHAB

La guerra civil de Yemen se recrudeció con el conflicto bélico desatado en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con represalias contra las monarquías del Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Thawr niega haber recibido instrucciones de Irán, pero afirma que son “una alianza y un solo cuerpo”.

“Irán es un país amigo, aliado y hermano para nosotros, pero no nos da órdenes. Somos independientes en nuestras decisiones y en nuestra soberanía”, afirmó el asesor militar.

“Mientras Arabia Saudita insista y continúe destruyendo nuestro país y atacando a nuestro pueblo, responderemos con mano de hierro”, afirmó Thawr.

“Contamos con la capacidad suficiente para poner en su sitio a Arabia Saudita, castigarla y sacarla del juego en los campos del petróleo y la economía”, aseguró.

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