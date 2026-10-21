Los rebeldes hutíes del Yemen atacaron por cuarta vez este miércoles el Aeropuerto Internacional Al Riyán de la ciudad portuaria de Mukalla, a orillas del mar Arábigo, denunció en un comunicado el portavoz del Ejército del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, Majid al Nuzaili.

El portavoz castrense no ofreció detalles sobre el alcance de los daños en la instalación, si bien describió el ataque como un asalto a los recursos nacionales del Yemen y una forma de bloqueo contra su población, que cada vez tiene menos opciones de conexiones aéreas y terrestres por la ofensiva de los rebeldes hutíes.

Por su parte, la ministra de Exteriores yemení, Afrah al Zoubah, recordó que también ha sido atacado en al menos cuatro ocasiones en apenas dos semanas el Aeropuerto Internacional de Aden, la ciudad portuaria utilizada por el Gobierno como sede después de que los hutíes se hicieran con la capital, Saná, en 2014.

Al Zoubah recordó, en un comunicado, que ambos aeropuertos son líneas vitales para los civiles, ya que conectan a los yemeníes de todo el país con el exterior, incluidos los residentes de las zonas bajo control de los insurgentes.

Asimismo, acusó al movimiento chií de depender de misiles, drones y de la experiencia militar de Irán, por lo que pidió una acción internacional más contundente para detener el flujo de armas y financiación al grupo.

Imagen difundida por el centro de comunicación militar de los hutíes que muestra supuestos ataques contra soldados y vehículos militares saudíes en posiciones situadas en la gobernación de Marib. (EFE/ Centro De Comunicación Militar De Los Hutíes)

Los hutíes no han reivindicado todavía esta nueva operación, si bien el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo horas antes que el grupo había atacado la instalación de Mukalla porque la coalición militar liderada por Arabia Saudí la tuliza para “transportar armas y equipo militar para matar al pueblo del Yemen”.

Mukalla, una ciudad portuaria estratégica a orillas del mar Arábigo, se encuentra en una zona de especial importancia por su posición geográfica y sus infraestructuras de transporte.

Estos ataques coinciden con una escalada más amplia del conflicto en el Yemen, que incluye nuevas ofensivas hutíes a lo largo de la costa del mar Rojo y la intensificación de los combates con las fuerzas alineadas con el Gobierno reconocido internacionalmente.

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