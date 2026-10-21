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Resumen

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Imagen difundida por el centro de comunicación militar de los hutíes que muestra supuestos ataques rebeldes contra las Fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudí a lo largo de los frentes fronterizos de Jizan y Asir. (EFE/CENTRO DE COMUNICACIÓN MILITAR DE LOS HUTÍES)
Imagen difundida por el centro de comunicación militar de los hutíes que muestra supuestos ataques rebeldes contra las Fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudí a lo largo de los frentes fronterizos de Jizan y Asir. (EFE/CENTRO DE COMUNICACIÓN MILITAR DE LOS HUTÍES)
Por Agencia EFE

Los rebeldes hutíes del Yemen atacaron por cuarta vez este miércoles el Aeropuerto Internacional Al Riyán de la ciudad portuaria de Mukalla, a orillas del mar Arábigo, denunció en un comunicado el portavoz del Ejército del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, Majid al Nuzaili.

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