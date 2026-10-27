Los hutíes de Yemen afirmaron este martes haber atacado el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita en Riad, donde las autoridades dijeron haber interceptado dos misiles lanzados por el movimiento proiraní.

Los combatientes hutíes “atacaron el Ministerio de Defensa (...) en la capital del enemigo saudita con un misil balístico, que alcanzó su objetivo”, escribió en X su portavoz, Yahya Saree. Periodistas de la AFP habían escuchado explosiones más temprano.

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Una persona sigue la cobertura televisiva del conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes en Saná, Yemen, el 22 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).

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