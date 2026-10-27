icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una persona sigue la cobertura televisiva del conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes en Saná, Yemen, el 22 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Una persona sigue la cobertura televisiva del conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes en Saná, Yemen, el 22 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Por Agencia AFP

Los hutíes de Yemen afirmaron este martes haber atacado el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita en Riad, donde las autoridades dijeron haber interceptado dos misiles lanzados por el movimiento proiraní.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?