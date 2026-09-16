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Resumen

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Un caza F-15 de la Real Fuerza Aérea Saudí escoltando un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE. UU. (no visible) mientras sobrevuelan Arabia Saudita el 29 de marzo de 2022. (Foto de Joseph PICK / DVIDS / AFP).
Un caza F-15 de la Real Fuerza Aérea Saudí escoltando un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE. UU. (no visible) mientras sobrevuelan Arabia Saudita el 29 de marzo de 2022. (Foto de Joseph PICK / DVIDS / AFP).
/ JOSEPH PICK
Por Agencia AFP

Los hutíes de Yemen afirmaron este miércoles haber derribado un avión de combate de Arabia Saudita y acusaron a Riad de haber llevado a cabo cientos de ataques aéreos en territorio yemení.

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