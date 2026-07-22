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Resumen

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Fotografía de archivo de tribus armadas operan ametralladoras en vehículos. Foot: EFE/EPA/Yahya Arhab
Fotografía de archivo de tribus armadas operan ametralladoras en vehículos. Foot: EFE/EPA/Yahya Arhab
Por Agencia EFE

Los hutíes afirmaron la madrugada de este jueves haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo que, según los rebeldes de Yemen, no acataron el bloqueo que están llevando a cabo en esta región.

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