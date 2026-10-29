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Resumen

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Imagen difundida este viernes por el centro de comunicación militar de los hutíes que muestra un supuesto ataque rebelde con drones "Rajum" contra las Fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudí. Foto: EFE/CENTRO DE COMUNICACIÓN MILITAR DE LOS HUTÍES
Imagen difundida este viernes por el centro de comunicación militar de los hutíes que muestra un supuesto ataque rebelde con drones "Rajum" contra las Fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudí. Foto: EFE/CENTRO DE COMUNICACIÓN MILITAR DE LOS HUTÍES
/ CENTRO DE COMUNICACIÓN MILITAR DE LOS HUTÍES
Por Agencia EFE

Las rebeldes hutíes del Yemen anunciaron este jueves seis operaciones militares contra instalaciones petroleras, aeropuertos y posiciones militares de Arabia Saudita, en represalia por los recientes ataques atribuidos a Riad que, según denunciaron los insurgentes, han causado decenas de muertos y heridos en el Yemen.

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