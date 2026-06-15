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El 15 de junio de 2026, una multitud se reunió ondeando banderas de Irán e Irak frente a la sede de la embajada iraní en Bagdad, durante las celebraciones tras el anuncio de un acuerdo para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP
El 15 de junio de 2026, una multitud se reunió ondeando banderas de Irán e Irak frente a la sede de la embajada iraní en Bagdad, durante las celebraciones tras el anuncio de un acuerdo para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP
/ AHMAD AL-RUBAYE
Por Agencia EFE

Los iraníes recibieron con alivio el anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra y sobre todo esperan que el fin de las hostilidades ayude a mejorar la paupérrima situación económica del país y por ende sus vidas.

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