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Una mujer musulmana chiíta pakistaní sostiene un retrato del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante una manifestación. (Foto de Arif ALI / AFP).
Una mujer musulmana chiíta pakistaní sostiene un retrato del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante una manifestación. (Foto de Arif ALI / AFP).
/ ARIF ALI
Por Agencia AFP

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, avisó este martes de que los países de la región no podrán servir en el futuro como plataforma segura para las bases de Estados Unidos, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

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