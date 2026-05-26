El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, avisó este martes de que los países de la región no podrán servir en el futuro como plataforma segura para las bases de Estados Unidos, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

“Lo que está claro es que las manecillas del tiempo no volverán atrás, y que los países de la región no servirán más de escudo para las bases norteamericanas”, dijo Jamanei, que no ha aparecido en público desde que en marzo sucedió en el cargo a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero en el primer día de la ofensiva israeloestadounidense.

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En su comunicado difundido con motivo de la festividad musulmana del Sacrificio (Aid al Adha), Jamenei afirmó que Estados Unidos está perdiendo influencia en el Golfo, “alejándose cada día que pasa del estatus que tenía”.

Las declaraciones se producen mientras Irán y Estados Unidos continúan los intercambios dirigidos a alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero y se extendió por toda la región.

Un frágil alto al fuego está en vigor desde el 8 de abril.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en una imagen en la televisión iraní el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP). / -

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha señalado que Teherán y Washington alcanzaron entendimientos sobre muchos asuntos en el marco de sus intercambios sobre un acuerdo para poner fin a la guerra, pero advirtió que un acuerdo aún no es inminente.

El martes, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron que derribaron un dron estadounidense y dispararon contra otras aeronaves que intentaban entrar en el espacio aéreo del país, sin especificar cuándo tuvieron lugar los incidentes.

En un comunicado, los Guardianes advirtieron además “contra cualquier violación del alto al fuego por parte del ejército agresor de Estados Unidos y considera legítimo y seguro su derecho a una respuesta recíproca”.

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El lunes, el Comando Central estadounidense afirmó que sus fuerzas atacaron sitios de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas, a pesar del alto al fuego.

Irán no ha confirmado oficialmente el ataque estadounidense, pero los medios estatales informaron de explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abás sin precisar su origen.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, sucedió a su padre, Alí Jamenei, quien murió en los primeros ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, que desencadenaron ataques de represalia de Teherán en toda la región.