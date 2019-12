Más de 5.650.000 personas han escapado de Siria desde el inicio de la guerra en 2011 y seis millones se encuentran dentro de sus fronteras en situación de desplazados, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Pese a ello, algunas empresas turísticas rusas han comenzado a llevar viajeros allí, desoyendo las advertencias del propio gobierno ruso que aconsejan a sus ciudadanos evitar visitar ese país destrozado por un largo y violento conflicto.

Dos empresas comenzaron a ofrecer los paquetes que tienen como punto de partida la capital de Líbano, Beirut, e incluyen siete ciudades sirias, según información de la prensa rusa.

El itinerario de ocho días contempla visitas a Damasco, Alepo y "la novia del desierto", la antigua ciudad de Palmira.

El precio del paquete empieza en US$1.950 pero no incluye billetes de avión, el costo de la visa o del seguro de viaje.

Tras la publicación de noticias en los medios sobre los tours, la Agencia Federal Rusa de Turismo emitió una recomendación a todas las empresas del sector para que dejaran de ofrecer viajes a Siria y recomendó a todos sus ciudadanos que eviten viajar a ese país hasta la "normalización de la situación".

No mencionan la guerra

Las advertencias parecen haber tenido un efecto parcial pues Kilimanjaro, uno de los operadores, retiró su publicidad.

La web de la agencia Miracle Tour sigue ofreciendo su paquete para marzo de 2020. Foto: CAPTURA DE PANTALLA DE LA WEB DE MIRACLE TOUR, vía BBC Mundo

La primera excursión de esta agencia hacia Siria ocurrió en octubre pasado. La empresa había anunciado en su página web planes para otro tour previsto para el 3 de abril de 2020, antes de tomar la decisión de eliminar ese país de su lista de destinos.

El otro operador Miracle Tour tiene previsto llevar a su primer grupo de turistas a Siria el 14 de marzo de 2020, según se informa en su página web.

"Leyendas de Medio Oriente" se llama el paquete en cuya descripción se incluye información histórica sobre los lugares incluidos en el itinerario como Damasco, Palmira, Hama o Alepo.

Sin embargo, no se advierte a los turistas sobre los potenciales peligros de visitar un país que se encuentra inmerso en una guerra.

Según la prensa local, las agencias de viajes han señalado que su itinerario no prevé ningún destino cercano a la provincia noroccidental de Idlib, donde está ubicado el último bastión de los opositores al gobierno de Bashar al Asad.

También han aclarado que ellos simplemente están reanudando servicios antiguos que habían sido suspendidos debido a la inestabilidad política en Siria.

Ese país se encuentra devastado luego de que un levantamiento pacífico en contra de Al Asad se convirtiera en una destructiva guerra civil que se ha prolongado por más de ocho años.

La guía turística Lonely Planet describe ahora a ese país como uno de los lugares más peligrosos del planeta.

"Para decirlo de forma simple: no puedes ir. Y si no puedes, no deberías", señala.

Una idea “loca”

Los riesgos del controvertido destino turístico han sido uno de los elementos que han destacado muchos de los rusos que han expresado en las redes sociales su sorpresa por la oferta de este tipo de paquetes.

La ciudad de Alepo resultó muy dañada por años de lucha intensa. Foto: GETTY IMAGES, vía BBC Mundo

"El país es muy interesante, pero ir allí ahora es una locura", escribió un usuario en el foro de internet Otzyv.ru.

El bloguero Belaruka1971 bromeaba diciendo en un tuit que al entrar en el país le entregarían "una ametralladora y un casco".

En otro mensaje sarcástico, el bloguero Prof. Preobrazhensky dijo: "El costo son unos US$2.000. Quitarle dinero a los rusos para mostrarles cómo el dinero se usó previamente es una idea de negocios interesante".

En la misma línea, la cuenta de Twitter de la web noticiosa Lenta.ru compartió una foto de unos soldados con ametralladoras cerca de un vehículo militar con la leyenda: “cuando finalmente logras ser trasladado a un hotel”.

Sin embargo, aunque la idea de visitar Siria puede parecer loca para muchos, en realidad, ha sido un destino muy atractivo para ciertos turistas aventureros.

En 2019, unos 334 rusos visitaron Siria, según le dijo el Servicio Ruso de Fronteras al diario de negocios Kommersant. La cifra triplica el número de turistas rusos en 2018.

El experto en Medio Oriente Grigory Leontiyev calcula el potencial turístico de Siria en decenas de miles de personas, en el plazo de dos o tres años. Por ahora, sin embargo, reconoce que la mayor parte del interés surge de turistas ansiosos.

Las agencias de turismo rusas aseguran que no viajan a ningún lugar cercano a la provincia de Idlib, donde se encuentra el último bastión controlado por la oposición. Foto: Getty images, vía BBC Mundo

El popular bloguero Ilya Varlamov se encuentra entre los rusos que viajaron a Siria este año.

Tras su regreso, escribió un largo mensaje sobre su experiencia de viaje y la logística que implicó.

"Siria no es solamente una guerra", escribió.

“Hay grandes ciudades, ruinas antiguas e incluso resorts. Pese al hecho de que durante muchos años el país ha estado sumido en una guerra civil, la vida pacífica continúa”, agregó.