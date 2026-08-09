icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los hutíes atacaron el puerto de Mocha en Taiz con misiles y drones, afirmando que su objetivo eran posiciones de armas y tropas respaldadas por Arabia Saudita. Foto: @realidad_int/ X
Los hutíes atacaron el puerto de Mocha en Taiz con misiles y drones, afirmando que su objetivo eran posiciones de armas y tropas respaldadas por Arabia Saudita. Foto: @realidad_int/ X
Por Agencia AFP

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron este domingo un ataque contra una refinería saudita en la costa del mar Rojo, en una nueva ofensiva contra el reino, aliado del gobierno yemenita.