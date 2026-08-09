Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron este domingo un ataque contra una refinería saudita en la costa del mar Rojo, en una nueva ofensiva contra el reino, aliado del gobierno yemenita.

Según dos fuentes militares, los insurgentes también lanzaron misiles balísticos y drones contra Moca, un puerto yemenita controlado por el gobierno. Los hutíes asumieron la autoría de esa operación.

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En Arabia Saudita, los rebeldes afirmaron haber atacado con un dron la refinería de la petrolera Aramco en Jazan, en el suroeste del país.

Su portavoz militar, Yahya Saree, aseguró que se trató de un “ataque preciso”.

Según Saree, la acción fue una respuesta a incursiones sauditas en el noroeste de Yemen.

El Ministerio saudita de Energía informó de un incendio en las instalaciones, aunque no precisó su origen. Indicó que no hubo víctimas y que los equipos de seguridad de Aramco lograron extinguir el fuego que se declaró al amanecer.

Los hutíes Ansar Allah de Yemen anuncian un ataque con drones contra la refinería de petróleo de Saudi Aramco en Jizan. Foto: @GeorgGrar/ X

Las hostilidades en el conflicto yemenita se reanudaron el mes pasado por primera vez desde la tregua alcanzada en 2022, en un nuevo episodio de la escalada regional derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Desde entonces, los hutíes han lanzado varios ataques contra infraestructuras sauditas. La instalación de Jazan ya había sido atacada el mes pasado.

Aliado de Washington, el reino saudita también ha sido blanco de varios ataques iraníes en los últimos meses.