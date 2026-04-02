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Emmanuel Macron durante una visita a Seúl, en Corea del Sur. (Foto: EFE)
Emmanuel Macron durante una visita a Seúl, en Corea del Sur. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió este jueves el valor de la OTAN y rechazó la operación militar propuesta por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

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