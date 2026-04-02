El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió este jueves el valor de la OTAN y rechazó la operación militar propuesta por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta”, se limitó a decir Macron tras su llegada a la capital surcoreana, Seúl, después de que Trump criticara a la Alianza Atlántica por su falta de apoyo a la ofensiva contra Teherán y se planteara abandonarla.

Asimismo, el presidente francés desestimó la opción de “liberar el estrecho de Ormuz por la fuerza mediante una operación militar”, en línea con lo que solicitó Washington “en varias ocasiones”.

“Nunca ha sido la opción que hemos elegido, y la consideramos poco realista porque tomaría una cantidad de tiempo desmesurada y expondría a todos los que cruzan el estrecho a riesgos en el mar por parte de la Guardia Revolucionaria”, declaró.

No obstante, Macron recordó que desde el principio defendió la reapertura de este estratégico paso, pero siempre y cuando se haga “en colaboración” con las autoridades iraníes.

“Lo primero es, obviamente, un alto el fuego, la reanudación de las negociaciones y, dentro de ese marco, garantizar que no haya ataques contra los buques, posiblemente mediante misiones de disuasión, como estamos ofreciendo. Esta es una de las opciones posibles, pero no se trata en absoluto de una operación militar”, explicó.

En relación con la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el dirigente europeo sostuvo que “una acción militar selectiva, incluso durante unas pocas semanas, no resolverá el problema nuclear a largo plazo”. “Lo que se necesita es el marco más estricto posible para prevenir un mayor enriquecimiento”, añadió.

“Ni elegante ni a la altura”

Macron reaccionó también a los últimos comentarios de su homólogo estadounidense sobre su matrimonio, en los que manifestaba que el dirigente francés estaba “siendo maltratado por su esposa”.

“Los comentarios que escuché (...) no son elegantes ni a la altura, así que no voy a responderles, no merecen una respuesta”, manifestó Macron.

Las declaraciones del mandatario francés llegan horas después de que en una intervención durante el almuerzo de Pascua el inquilino de la Casa Blanca hiciera referencia al incidente en el que la primera dama francesa abofeteó a Macron antes de bajar de un avión en mayo de 2025.

“Llamé a Macron, cuya esposa lo trata sumamente mal y quien todavía se está recuperando de aquel derechazo a la mandíbula y le digo: ‘Emmanuel, nos encantaría recibir algo de ayuda en el golfo (Pérsico). Si pudieras, ¿podrías por favor enviar barcos de inmediato?’”, dijo Trump.