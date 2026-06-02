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Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, que ha sido elegido como líder supremo de Irán. (EFE/ MEHR).
Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, que ha sido elegido como líder supremo de Irán. (EFE/ MEHR).
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este martes que cree que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está vivo y “cada vez más implicado” en las negociaciones con Washington para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

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