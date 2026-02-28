Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Marco Rubio ha suspendido la visita que tenía previsto realizar a Israel los días 2 y 3 de marzo a raíz del ataque conjunto ejecutado por Washington y Jerusalén sobre Irán, informó este sábado el Departamento de Estado. (EFE/ Dominika Kortvelyesiova / ARCHIVO)
Marco Rubio ha suspendido la visita que tenía previsto realizar a Israel los días 2 y 3 de marzo a raíz del ataque conjunto ejecutado por Washington y Jerusalén sobre Irán, informó este sábado el Departamento de Estado. (EFE/ Dominika Kortvelyesiova / ARCHIVO)
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha suspendido la visita que tenía previsto realizar a Israel los días 2 y 3 de febrero a raíz del ataque conjunto ejecutado por Washington y Jerusalén sobre Irán, informó este sábado el Departamento de Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.