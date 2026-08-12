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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One en el aeropuerto de Ankara el 8 de julio de 2026, después de asistir a la Cumbre de la OTAN. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One en el aeropuerto de Ankara el 8 de julio de 2026, después de asistir a la Cumbre de la OTAN. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, y el del Tesoro, Scott Bessent, volvieron con la prensa desde Turquía en el avión señuelo utilizado ante una amenaza atribuida a Irán, mientras que el de Guerra, Pete Hegseth, regresó con el presidente estadounidense, Donald Trump, en un vuelo secreto, desveló este miércoles la cadena CBS.

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