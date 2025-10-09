El líder palestino, Marwan Barghuti, quien no será parte del canje de rehenes y presos entre Israel y Hamás. (AL-ARABIYA / AFP)
Israel confirma que no liberará al líder palestino Marwan Barghouti a cambio de rehenes
Una portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, , confirmó este jueves que el veterano dirigente palestino , en prisión desde 2002, no será liberado en el a cambio de los 48 rehenes en poder de previsto durante el alto el fuego.

La portavoz, Tal Heinrich, detalló que Barghouti -destacado líder del movimiento nacionalista Fatah- seguirá en prisión, y que la lista de los casi 2.000 palestinos que se espera sean liberados se hará pública esta noche, tras la reuniones del gabinete de seguridad y de Gobierno en la que Israel ratificará el acuerdo.

Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

Unos 250 de los liberados son presos condenados a cadena perpetua, mientras que otros 1.700 son detenidos en la Franja de Gaza, especificó a EFE un miembro del buró político de Hamás.

Bhargouti fue detenido en 2002 por Israel durante la segunda Intifada, acusado de supuestos vínculos con un ataque que provocó la muerte de cinco personas, pero con el que dijo que no tuvo nada que ver, si bien fue condenado a cinco penas de cadena perpetua.

A pesar de todos los años que lleva en prisión, Barghouti mantiene una considerable popularidad entre los palestinos, muchos de los cuales lo ven como un potencial líder y sucesor del actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.

Heinrich dijo también que el alto el fuego solo entrará en vigor 24 horas después de que Israel lo ratifique esta tarde. En ese tiempo, las tropas israelíes deben replegarse hasta la primera línea acordada -con lo que controlarían alrededor de un 53 % del enclave- y después, comenzará el plazo de 72 horas para liberar a los cautivos.

