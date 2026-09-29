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Resumen

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Colonos israelíes y miembros de las fuerzas de seguridad israelíes aparecen cerca de una de las casas de la familia del palestino Mahmoud al-Toubasi, de donde fueron desplazados meses antes, en la aldea de Jalud, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 29 de septiembre de 2026. Foto: AFP
Colonos israelíes y miembros de las fuerzas de seguridad israelíes aparecen cerca de una de las casas de la familia del palestino Mahmoud al-Toubasi, de donde fueron desplazados meses antes, en la aldea de Jalud, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 29 de septiembre de 2026. Foto: AFP
/ ZAIN JAAFAR
Por Agencia EFE

Más de 100 colonos judíos asaltaron la aldea palestina de Jalud (norte de Cisjordania ocupada) aterrorizando a familias, quemando viviendas y vehículos y bloqueando carreteras, lo que desembocó en enfrentamientos violentos contra el propio Ejército israelí.

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