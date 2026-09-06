Los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno de Yemen, apoyado por Arabia Saudita, y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, dejaron más de 140 combatientes muertos desde el sábado a mediodía hasta el domingo por la mañana, informaron fuentes militares.

Los combates en el suroeste de Yemen por el control del acceso al mar Rojo se reanudaron el jueves, después de que en julio colapsara el alto el fuego pactado en 2022 debido a la creciente inestabilidad regional provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La ofensiva de los hutíes busca cortar el acceso a la ciudad portuaria de Moca y avanzar hacia las zonas que bordean el estrecho de Bab el Mandeb.

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Este paso marítimo ha ganado importancia para el tránsito de petróleo saudita después de que el estrecho de Ormuz fuera bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra.

Este domingo, dos oficiales del ejército yemení dijeron a la AFP que 84 de los fallecidos pertenecían a sus filas, y que la mayoría murieron por ataques de cohetes.

De su lado, cuatro fuentes de las fuerzas de los rebeldes indicaron que 57 de sus hombres murieron en el mismo periodo.

Según un balance realizado por la AFP a partir de diversas fuentes militares y médicas de ambos bandos, más de 300 combatientes y algunos civiles han muerto desde el jueves.

Un oficial de las fuerzas del gobierno reconocido por la comunidad internacional afirmó que los combates remitieron en las primeras horas del domingo.

Fuerzas leales al gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita viajan en una camioneta en el distrito de Hays, al sur de Hodeidah, el 5 de septiembre de 2026. (Khaled ZIAD / AFP) / KHALED ZIAD

Según esta fuente, las “fuerzas [gubernamentales] lograron establecer posiciones al norte de Hays”, refiriéndose a un distrito situado a menos de 30 km de las costas del mar Rojo.

Sin embargo, el oficial agregó que los hutíes avanzaron al oeste de Taiz, al sur de Hays, en dirección a Bab el Mandeb.

Los hutíes no controlan actualmente ninguna zona con acceso directo al estrecho de Bab el Mandeb, pero sí dominan la ciudad portuaria de Hodeida, más al norte.

Desde julio, estos insurgentes, aliados de Teherán, han intensificado sus ataques contra posiciones militares y zonas bajo control del gobierno reconocido por la comunidad internacional.

Yemen está en guerra civil desde 2014, cuando los hutíes lanzaron una gran ofensiva desde su bastión de Sada, en el norte, y tomaron el control de amplias zonas del territorio, incluida la capital, Saná.