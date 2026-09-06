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Resumen

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Fuerzas leales al gobierno de Yemen respaldado por Arabia Saudita se encuentran cerca de una camioneta en el distrito de Hays, al sur de Hodeidah, el 5 de septiembre de 2026. (Foto: AFP).
Fuerzas leales al gobierno de Yemen respaldado por Arabia Saudita se encuentran cerca de una camioneta en el distrito de Hays, al sur de Hodeidah, el 5 de septiembre de 2026. (Foto: AFP).
Por Agencia AFP

Los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno de Yemen, apoyado por Arabia Saudita, y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, dejaron más de 140 combatientes muertos desde el sábado a mediodía hasta el domingo por la mañana, informaron fuentes militares.

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