Más de 500 soldados de las Fuerzas de Resistencia Nacional (FRN), leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, han muerto en un mes de intensos combates con los rebeldes hutíes chiíes en el tramo meridional de la costa yemení del mar Rojo, donde los insurgentes han realizado importantes avances.

Las FRN indicaron en un comunicado publicado este domingo que, además, cerca de 1.500 de sus combatientes resultaron heridos, al tiempo que afirmaron que las fuerzas hutíes sufrieron más de mil bajas mortales y que miles de sus efectivos resultaron heridos durante los choques, ocurridos entre el 9 de agosto y el 10 de septiembre.

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Las cifras proporcionadas por las fuerzas progubernamentales no pudieron ser verificadas independientemente, si bien las FRN apuntaron que estos combates fueron los más encarnizados en años librados en la costa occidental del Yemen.

Según la nota, los combates comenzaron con ataques con misiles, drones suicidas y embarcaciones cargadas con explosivos, algo que derivó en una ofensiva de los hutíes que contó con refuerzos procedentes de múltiples frentes como de Hays (al sur de la ciudad portuaria de Al Hudeida) y Al Kadha, Maqbanah y Al Barh (al oeste de Taiz).

Las FRN indicaron que fueron apoyadas por las fuerzas respaldas por Arabia Saudita -como los Guardianes de la República, las Brigadas Tihama, las Brigadas de los Gigantes y el Escudo de la Nación-, así como combatientes tribales, mientras que acusaron a la Guardia Revolucionaria de Irán de respaldar a los hutíes.

Combatientes leales a las autoridades hutíes marchan durante una concentración para reclutar nuevos combatientes en Saná, Yemen, el 10 de septiembre de 2026. (Foto de Mohammed HUWAIS / AFP). / MOHAMMED HUWAIS

Pese a las bajas y a su decisión de replegarse hacia nuevas posiciones defensivas, las FRN afirmaron que esto no suponía el fin de su campaña y reafirmaron su compromiso de seguir luchando junto a las fuerzas gubernamentales para restaurar la unidad del Yemen y retomar el control de su capital, Saná, en manos de los hutíes desde 2014.

Los hutíes han avanzado en los últimos días en la costa occidental yemení y tomaron Moca, además de extender su ofensiva hacia Dhubab y consolidar el control de toda la provincia de Al Hudeida y de varias islas situadas frente a la costa, en un movimiento que eleva la tensión en torno al estrecho de Bab al Mandeb, una ruta marítima estratégica.

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) alertó ayer de que al menos 76.000 personas han huido de sus hogares desde julio, sobre todo en las últimas semanas, especialmente desde zonas como Taiz, Lahj y Al Hudeida.

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