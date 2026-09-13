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Resumen

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Combatientes hutíes blanden sus armas durante una marcha en solidaridad con el pueblo palestino en Saná, la capital de Yemen, el 11 de enero de 2024. (Foto de MOHAMMED HUWAIS / AFP).
Combatientes hutíes blanden sus armas durante una marcha en solidaridad con el pueblo palestino en Saná, la capital de Yemen, el 11 de enero de 2024. (Foto de MOHAMMED HUWAIS / AFP).
/ MOHAMMED HUWAIS
Por Agencia EFE

Más de 500 soldados de las Fuerzas de Resistencia Nacional (FRN), leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, han muerto en un mes de intensos combates con los rebeldes hutíes chiíes en el tramo meridional de la costa yemení del mar Rojo, donde los insurgentes han realizado importantes avances.

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