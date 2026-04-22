Más de 62.000 viviendas resultaron destruidas o dañadas en las operaciones israelíes en Líbano desde que este país se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio en marzo, indicó el miércoles un responsable libanés.

“En casi 45 días [de guerra], hemos contabilizado 21.700 viviendas destruidas y 40.500 dañadas”, afirmó el secretario general del consejo libanés de investigación científica (CNRS), Chadi Abdallah, en una conferencia de prensa.

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Entre el 2 de marzo y la entrada en vigor de una tregua el 17 de abril, Israel llevó a cabo ataques masivos contra Líbano.

Según las autoridades libanesas, así como testigos e imágenes de la AFP tomadas desde territorio israelí, el ejército destruyó con explosivos viviendas en varias localidades fronterizas que ocupa en el sur, lo que impide el regreso de sus habitantes.

Los equipos de rescate utilizan excavadoras para retirar los escombros de un edificio que había sido bombardeado por el ejército israelí, en la localidad de Hanaouay, al sur del Líbano, el 22 de abril de 2026. Foto: Kawnat HAJU / AFP / KAWNAT HAJU

Según las estimaciones del CNRS, “428 viviendas fueron destruidas durante los tres primeros días” de la tregua.

Líbano pedirá el jueves una prórroga de un mes de la tregua en las conversaciones con Israel previstas en Washington, según indicó una fuente oficial a la AFP.

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