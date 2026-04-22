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Los restos de una vivienda destruida por el ejército israelí en la localidad de Beit Lif, al sur del Líbano, en el distrito de Bint Jbeil, el 22 de abril de 2026. Foto: Kawnat HAJU / AFP
Los restos de una vivienda destruida por el ejército israelí en la localidad de Beit Lif, al sur del Líbano, en el distrito de Bint Jbeil, el 22 de abril de 2026. Foto: Kawnat HAJU / AFP
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia AFP

Más de 62.000 viviendas resultaron destruidas o dañadas en las operaciones israelíes en Líbano desde que este país se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio en marzo, indicó el miércoles un responsable libanés.

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