Más de 62.000 viviendas resultaron destruidas o dañadas en las operaciones israelíes en Líbano desde que este país se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio en marzo, indicó el miércoles un responsable libanés.
Más de 62.000 viviendas resultaron destruidas o dañadas en las operaciones israelíes en Líbano desde que este país se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio en marzo, indicó el miércoles un responsable libanés.
“En casi 45 días [de guerra], hemos contabilizado 21.700 viviendas destruidas y 40.500 dañadas”, afirmó el secretario general del consejo libanés de investigación científica (CNRS), Chadi Abdallah, en una conferencia de prensa.
Según las autoridades libanesas, así como testigos e imágenes de la AFP tomadas desde territorio israelí, el ejército destruyó con explosivos viviendas en varias localidades fronterizas que ocupa en el sur, lo que impide el regreso de sus habitantes.
Según las estimaciones del CNRS, “428 viviendas fueron destruidas durante los tres primeros días” de la tregua.
A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió este martes 21 de abril extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán, que amenazó con destruir la capacidad petrolera de sus vecinos del Golfo si recibía ataques desde esos países. (AFP)