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Resumen

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, escucha durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Armenia en Ereván el 19 de agosto de 2025. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP).
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, escucha durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Armenia en Ereván el 19 de agosto de 2025. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP).
/ KAREN MINASYAN
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró este martes que su país resistirá la guerra “hasta que los agresores se arrepientan”, en medio de la intensificación del conflicto en la última semana.

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