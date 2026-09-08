El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró este martes que su país resistirá la guerra “hasta que los agresores se arrepientan”, en medio de la intensificación del conflicto en la última semana.

Pezeshkian mantuvo que Irán “continuará esta resistencia con firmeza hasta que los agresores se arrepientan y seguirá siendo la defensora de los derechos del pueblo”.

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Al mismo tiempo dijo que la República Islámica se opone a la guerra por considerar que va en contra de los intereses del país persa pero ahora tiene que “defenderse” en el conflicto que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

En la última semana se ha intensificado la guerra entre Estados Unidos e Irán, con ataques estadounidenses contra territorio y buques iraníes y el bombardeo como respuesta por parte de Teherán de objetivos y barcos estadounidenses en Oriente Medio, todo ello en medio del pulso por el control de Ormuz.

En uno de los ataques estadounidenses murieron cinco en una boda en la localidad de Sirik, en lo que Teherán denunció como un crimen de guerra.

Una mujer cruza la calle cerca de una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Irán bloqueó del estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra tras 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.