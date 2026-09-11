El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este viernes que la situación en su país ha alcanzado “una fase crítica y peligrosa en los últimos meses” a causa de las sanciones económicas estadounidenses y la guerra.

“Irán se ha enfrentado a sanciones generalizadas en los últimos años, pero en los últimos meses estas presiones han entrado en una fase mucho más difícil y peligrosa con la agresión militar de Estados Unidos y del régimen israelí contra la República Islámica de Irán”, afirmó el mandatario en un discurso en el Foro Económico de los BRICS en Nueva Delhi.

Pezeshkian sostuvo que la guerra, además del coste humano y material, ha puesto de manifiesto que “la seguridad económica es inseparable de la seguridad nacional y regional”.

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Por ello, llamó a los BRICS a crear “un espacio en el que ningún país pueda perturbar el comercio legítimo de otro monopolizando un instrumento financiero o una tecnología”.

La República Islámica lleva décadas sometida a sanciones económicas de Estados Unidos, pero esta semana Washington lanzó la operación Paria Económico para aislar financieramente aún más al país persa para tratar de doblegarlo en la guerra que ha superado los seis meses.

A ello se suma el cerco que Estados Unidos impuso a los puertos y buques iraníes en julio cuando Teherán bloqueó de nuevo el estrecho de Ormuz.

A finales de agosto, Pezeshkian reconoció que su país se enfrenta a problemas por las acciones estadounidenses que han hecho disminuir las exportaciones e importaciones del país persa en un 35 %. Pezeshkian advirtió entonces que “si las sanciones continúan, la inflación aumentará”.

La inflación interanual se situó en julio en el 87,9 % y en alimentos y bebidas en el 128 %.

Personas caminan frente a un cartel publicitario anti Estados Unidos en Teherán, Irán, el 9 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH). / ABEDIN TAHERKENAREH

Irán ha calificado las nuevas sanciones estadounidenses de “terrorismo de Estado” y “guerra económica” y ha llamado a otros países a no aplicarlas.

La mala situación económica alimenta el descontento popular y en los últimos años ha provocado protestas contra la República Islámica.

En la última ocasión el alto coste de la vida provocó protestas a finales del año pasado en las que se pidió el fin de la República Islámica y que solo desaparecieron tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Pezeshkian llegó este viernes a Nueva Delhi para participar en la cumbre de líderes de los BRICS, que tendrá lugar este sábado y domingo y cuya agenda está marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y el debate sobre mecanismos financieros que reduzcan la dependencia de sistemas dominados por Occidente.

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