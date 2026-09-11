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Resumen

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. (Foto: Atta KENARE / AFP)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. (Foto: Atta KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este viernes que la situación en su país ha alcanzado “una fase crítica y peligrosa en los últimos meses” a causa de las sanciones económicas estadounidenses y la guerra.

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