El presidente electo de Irán, el reformista Masoud Pezeshkian, llamó este sábado al pueblo iraní a “no dejarlo solo” en el “difícil camino por delante” tras imponerse en las elecciones presidenciales del país.

Pezeshkian se convertirá en el tercer presidente moderado del país y en el primero desde 2021 cuando ganó el mandatario Ebrahim Raisí, fallecido en un accidente en mayo.

LEE TAMBIÉN: Xi felicita al reformista Masoud Pezeshkian por su victoria en las elecciones en Irán

Político desconocido hasta hace poco, ha logrado ganar las elecciones con un mensaje de cambio y esperanza, acercamiento a Occidente, críticas al velo y el miedo a su rival ultraconservador Saeed Jalili.

“El difícil camino que tenemos por delante no será fácil excepto con vuestro compañerismo, empatía y confianza”, escribió en X poco después del anuncio oficial de su victoria, en una admisión de las dificultades que le esperan.

“Juro por mi honor que no los dejaré solos en este camino. No me dejen solo a mí”, añadió.

Pezeshkian, cirujano cardíaco de 69 años de edad, ofreció además una “mano amistosa a todos” en un mensaje de conciliación nacional en un momento de fuertes tensiones en el país por la mala situación económica y la falta de libertades sociales.

“Tenderemos la mano a todos en señal de amistad. Todos son de este país. Debemos utilizar a todos por el progreso del país. Son nuestros hermanos”, dijo el político reformista a la televisión estatal en sus primeras declaraciones tras ganar las presidenciales.

El exministro de Sanidad y parlamentario no hizo referencia a sus políticas internacionales en estas primeras declaraciones, después de prometer un acercamiento a Occidente y tratar de revivir el moribundo pacto nuclear de 2015 durante la campaña electoral.

El político se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 53,6 % de los votos frente a Jalili con un 44,3 %, en unas elecciones que tuvieron una participación del 49,9 %, una mejora respecto al 39,9 % de la primera ronda.

Ese 39,9 % supuso el récord de abstención en la historia de la República Islámica de Irán, que siempre ha dado mucha importancia a la participación como prueba del apoyo popular y de su legitimidad.

Una muestra del desencanto popular en el país por la mala situación económica y la represión social, en especial contra las mujeres por la imposición del velo islámico, que costó la vida a la joven Mahsa Amini en 2022 tras ser detenida por no llevar el cabello cubierto.

SEPA MÁS: Jalili llama a trabajar por el progreso de Irán tras perder en elecciones presidenciales

Cierto escepticismo ante el presidente electo

Tras conocerse los resultados electorales, el líder supremo iraní, Ali Jameneí, aconsejó a Pezeshkian que continúe el camino del fallecido mandatario Ebrahim Raisí, bajo cuyo mandato aumentó la represión.

El presidente iraní tiene capacidad de decisión en cuestiones nacionales y en menor medida en política exterior y de seguridad en Irán, donde Jameneí ejerce de jefe de Estado con amplios poderes, y muchos piensan que en realidad tiene poco poder.

“No me interesa la política, importa quién gobierna en este país”, dijo a EFE una joven estudiante de piano, que no votó y no cree que vaya a mejorar la situación con el nuevo presidente.

La joven no llevaba el cabello cubierto con velo, algo que sí hacía Sara, una mujer de 49 años que en el día de las elecciones dijo que votaría por el médico, pero por miedo.

“Hemos votado porque no había otra. Hay que evitar que alguien como Jalili llegue a la Presidencia. Por eso votamos a Pezeshkian”, dijo la mujer, acompañada de una amiga que asentía a todo lo que decía.

“Tampoco espero que Pezeshkian haga un milagro”, añadió.

Una opinión similar que expresaron a EFE varias personas durante la jornada electoral.

Pezeshkian se encuentra además con un Parlamento formado por conservadores y ultraconservadores tras las elecciones legislativas de marzo, en la que el Consejo de los Guardianes apenas permitió la participación de reformistas, lo que dificultará su labor.