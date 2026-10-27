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Resumen

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El presidente ruso, Vladímir Putin, estrecha la mano al presidente iraní, Masoud Pezeshkian (izq.), durante la ceremonia oficial de bienvenida en la 8.ª Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) en Moscú, Rusia, el 27 de octubre de 2026. La cumbre reúne a jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del FPEG. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV
El presidente ruso, Vladímir Putin, estrecha la mano al presidente iraní, Masoud Pezeshkian (izq.), durante la ceremonia oficial de bienvenida en la 8.ª Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) en Moscú, Rusia, el 27 de octubre de 2026. La cumbre reúne a jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del FPEG. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, llamó hoy al líder ruso, Vladimir Putin, a solucionar los problemas de la región “sin la injerencia de Estados Unidos”.

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