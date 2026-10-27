El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, llamó hoy al líder ruso, Vladimir Putin, a solucionar los problemas de la región “sin la injerencia de Estados Unidos”.

“Sinceramente, considero que podemos trabajar en todos los problemas que tenemos en la región sin injerencia de EE.UU. Nosotros mismos podemos solventar todos los problemas. No hay que esperar la ayuda estadounidense”, dijo Pezeshkian durante su reunión con Putin, según la agencia TASS.

Subrayó que todos los países deben trabajar en la formación de un mundo multipolar “beneficioso para todos”, lo que allana el camino para cooperar “con ustedes y otros países que quieren seguir siendo independientes y libres”.

“Usted siempre nos ha apoyado en asuntos políticos y económicos. Nosotros estamos efectivamente agradecidos por su apoyo”, afirmó Pezeshkian, quien se ha reunido en varias ocasiones con el líder ruso en los últimos meses.

El mandatario iraní criticó la política de la Casa Blanca al intervenir en la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), conocido como la ‘OPEP del gas’, que tuvo lugar este martes en Moscú.

Por su parte, Putin admitió que la situación en Oriente Medio “no puede no causar preocupación” especialmente a países como Rusia que son cercanos a la república islámica.

“Somos vecinos y tenemos muchos intereses comunes. Esperamos que la situación evolucione positivamente”, apuntó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se dan la mano durante una reunión celebrada al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek el 1 de septiembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP). / VYACHESLAV PROKOFYEV

Sea como sea, subrayó que Rusia “cumple con todas sus obligaciones en todos los proyectos”, como es el caso de la central nuclear de Bushehr (Golfo Pérsico), donde continúan los trabajos después de que su personal fuera evacuado durante un tiempo por los bombardeos estadounidenses e israelíes.

Según informó la Presidencia iraní, ambos mandatarios abordaron la cooperación en el ámbito del petróleo y el gas, y el incremento de los intercambios comerciales, que crecieron un 10,4 % en los primeros ocho meses del año, según Putin.

De hecho, el consorcio ruso Gazprom informó sobre un encuentro entre su presidente, Alexéi Miller, y el ministro de Petróleo iraní, Hamid Bovard, con el que abordó las perspectivas de la cooperación gasística.

El líder ruso, que aboga por un acuerdo entre Teherán y Washington, ofreció al presidente de EE.UU., Donald Trump, su ayuda para resolver el actual conflicto, entre otras cosas, almacenando el uranio enriquecido iraní, aunque el Kremlin ha descartado una posible mediación diplomática.

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