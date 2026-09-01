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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se dan la mano durante una reunión celebrada al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek el 1 de septiembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se dan la mano durante una reunión celebrada al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek el 1 de septiembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).
/ VYACHESLAV PROKOFYEV
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró hoy que su país vencerá en su enfrentamiento con Estados Unidos durante su reunión con el líder ruso, Vladímir Putin.

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