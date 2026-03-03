Escuchar
Personas preparando los ataúdes de los niños fallecidos en un ataque a una escuela primaria en la provincia iraní de Hormozgán. (Foto de AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP).
Por Agencia EFE

La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado el pasado 28 de febrero.

