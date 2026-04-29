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Miembros de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam de Hamás y de las Brigadas Quds de la Yihad Islámica se encuentran desplegados en la ciudad de Gaza, el 20 de marzo de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Miembros de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam de Hamás y de las Brigadas Quds de la Yihad Islámica se encuentran desplegados en la ciudad de Gaza, el 20 de marzo de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

El Consejo de Paz y los países mediadores (Egipto, Catar y Turquía), junto con Estados Unidos, han presentado una nueva propuesta sobre Gaza centrada en el desarme de Hamás y en la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, según informó este miércoles a EFE una fuente de la organización islamista palestina.

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