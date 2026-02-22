El mundo islámico estalla contra embajador de Estados Unidos por avalar la expansión de Israel en la región

Una coalición de catorce naciones, liderada por Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, junto a la Liga Árabe y la OCI, condenó este domingo de forma tajante las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, sobre el control israelí de territorios árabes.

“ Expresamos la firme condena y profunda preocupación por las declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos en Israel, en las que indicó que sería aceptable que Israel ejerciera control sobre territorios pertenecientes a Estados árabes, incluida la Cisjordania ocupada ”, recogió el comunicado.

La reacción se produce tras una entrevista difundida el viernes por el periodista Tucker Carlson, en la que Huckabee sostuvo que “estaría bien” que Israel tomara todo el territorio entre el Nilo, en Egipto, y el Eúfrates, que atraviesa Irak.

“Estaría bien si lo tomaran todo”, afirmó Huckabee, que durante la entrevista defendió el derecho bíblico de los descendientes de Abraham a la tierra de Israel.

Según el texto conjunto, las afirmaciones atribuidas al diplomático estadounidense vulneran el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, además de representar una amenaza para la seguridad y la estabilidad regional.

Los firmantes señalaron que estas declaraciones contradicen los esfuerzos diplomáticos para contener la escalada en Oriente Medio y avanzar hacia una solución política del conflicto palestino-israelí, en particular las iniciativas para poner fin a la guerra en Gaza.

El bloque reiteró asimismo que Israel “no tiene soberanía alguna” sobre el Territorio Palestino Ocupado ni sobre otros territorios árabes bajo ocupación, y rechazó cualquier intento de anexión de Cisjordania, su separación de Gaza o la expansión de asentamientos.

Finalmente, advirtieron de que este tipo de pronunciamientos y las políticas expansionistas solo contribuyen a agravar la tensión y la violencia, y reafirmaron su apoyo al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a un Estado independiente sobre las fronteras de 1967.

