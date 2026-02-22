Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, visita la aldea cristiana palestina de Taybeh, al noreste de Ramallah, en la Cisjordania ocupada, el 19 de julio de 2025. (Jaafar ASHTIYEH / AFP)
El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, visita la aldea cristiana palestina de Taybeh, al noreste de Ramallah, en la Cisjordania ocupada, el 19 de julio de 2025. (Jaafar ASHTIYEH / AFP)
/ JAAFAR ASHTIYEH
Por Agencia EFE

Una coalición de catorce naciones, liderada por Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, junto a la Liga Árabe y la OCI, condenó este domingo de forma tajante las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, sobre el control israelí de territorios árabes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El mundo islámico estalla contra embajador de Estados Unidos por avalar la expansión de Israel en la región
Oriente Medio

El mundo islámico estalla contra embajador de Estados Unidos por avalar la expansión de Israel en la región

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”
Oriente Medio

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”

Irán prueba un nuevo misil naval de defensa aérea en medio de tensiones con EE.UU.
Oriente Medio

Irán prueba un nuevo misil naval de defensa aérea en medio de tensiones con EE.UU.

Irán condena los ataques israelíes contra Líbano y responsabiliza a garantes de la tregua
Oriente Medio

Irán condena los ataques israelíes contra Líbano y responsabiliza a garantes de la tregua