Resumen

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El ministro israelí de Defensa, Israel Katz. Foto: EFE
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz. Foto: EFE
Por Agencia AFP

Israel no ha terminado con Irán, dijo el domingo su ministro de Defensa, al reiterar las acusaciones de que Teherán busca dotarse de armas nucleares, algo que la república islámica lleva mucho tiempo negando.

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