Israel no ha terminado con Irán, dijo el domingo su ministro de Defensa, al reiterar las acusaciones de que Teherán busca dotarse de armas nucleares, algo que la república islámica lleva mucho tiempo negando.

“En lo que respeta a Irán, la misión aún no está completa. Irán está intentando reanudar sus esfuerzos para obtener armas nucleares, junto con otros esfuerzos graves que colocan al Estado de Israel en un peligro real”, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en una ceremonia en Jerusalén.

Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra la república islámica, afirmando que querían eliminar la “amenaza existencial” que, según Israel, representarían los programas nucleares y balísticos iraníes.

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El conflicto se extendió posteriormente a varios países del Oriente Medio, especialmente a los países del Golfo, al Líbano y al Yemen.

Más de ocho meses después del inicio de la guerra, continúan los esfuerzos diplomáticos para intentar poner fin a las hostilidades.

La República Islámica de Irán siempre ha negado querer dotarse del arma atómica y defiende lo que presenta como su “derecho a enriquecer” uranio con fines pacíficos.

Israel está “preparado para todos los escenarios” y “dispuesto a actuar tanto como sea necesario para proteger” a sus ciudadanos, declaró igualmente el ministro israelí, en medio de especulaciones sobre una posible reanudación de las operaciones militares israelíes contra Irán.

Estas declaraciones se producen en un contexto de incertidumbre política en Israel, tras las elecciones legislativas del 27 de octubre.

Una valla publicitaria electoral del partido Likud con la imagen del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda) junto al presidente estadounidense Donald Trump y aviones de combate, en Tel Aviv, el 25 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN). / ABIR SULTAN

El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció el sábado que encargará al líder del bloque de la oposición, el centroderechista Gadi Eisenkot, la tarea de formar gobierno, lo que podría poner fin a la era del primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu.

Katz afirmó además que las tropas de su país no se retirarían de las “zonas de seguridad en Gaza, Líbano y Siria, y si la organización terrorista Hezbolá decide unirse a Irán para lanzar un ataque contra Israel, sufrirá golpes extremadamente severos”.

El movimiento libanés Hezbolá, respaldado por Teherán, había abierto un frente contra Israel en octubre de 2023, afirmando actuar en apoyo de los palestinos de Gaza.

Desde entonces, los enfrentamientos entre ambos bandos han experimentado varias escaladas, especialmente durante el conflicto regional desencadenado a finales de febrero.

El ejército israelí mantiene tropas en gran parte de Gaza, en el sur de Líbano y en el sur de Siria, donde ha reforzado su presencia militar desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024.

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