Ministro israelí Itamar Ben Gvir pide desde la Explanada de las Mezquitas la destrucción de Hamás

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, apareció este miércoles en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, donde rezó por “la victoria en la guerra, la destrucción de Hamás y el regreso de los rehenes”, según recogen medios israelíes.

Ben Gvir acudió a este lugar, el tercero más sagrado del islam, con motivo de la celebración de Sucot, la fiesta judía de los Tabernáculos, según se puede observar en numerosos vídeos publicados en redes.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Aunque Israel controla el acceso a la Explanada de las Mezquitas o Monte del Templo (donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa), el sitio rige un statu quo según el cual solo los musulmanes pueden rezar allí, mientras que los judíos pueden visitarlo en horarios limitados pero no realizar plegarias, una norma que Ben Gvir y otros sectores de la derecha israelí han desafiado en repetidas ocasiones.

La explanada es motivo frecuente de disputas y controversias, ya que una parte de la ultraderecha judía israelí, representada por los ministros Ben Gvir y Bezalel Smotrich, reclama el control del complejo por ser el lugar donde se erigieron, hace más de 2.000 años, el Primer y el Segundo Templo.

El rezo judío se realiza en el cercano Muro de las Lamentaciones, uno de los muros de la explanada, tal y como aconseja el Gran Rabinato de Israel.

La visita del ministro se produjo un día después del segundo aniversario del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, y en el marco del tercer día de las negociaciones indirectas entre Israel y la organización islamista sobre el plan de Trump para la paz en Gaza que dieron inicio en Egipto este lunes.

Ben Gvir se ha pronunciado en numerosas ocasiones en contra de firmar un acuerdo con Hamás, insistiendo en la anexión de Gaza por Israel y en la creación de asentamientos israelíes en el territorio palestino.