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Resumen

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El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista y exconvicto Itamar Ben Gvir. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan/Archivo
El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista y exconvicto Itamar Ben Gvir. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan/Archivo
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, anunció este martes el inicio en fase de construcción de lo que denominó una “unidad especializada” para ejecutar a los condenados a muerte en el centro del país, según un vídeo difundido por él mismo en su canal de Telegram.

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