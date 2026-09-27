icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Finanzas de extrema derecha y líder del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, asiste a una reunión del partido organizada en una colina con vistas a la ciudad árabe-israelí de Majd al-Krum, en el norte del país, el 24 de septiembre de 2026. Foto: AFP
El ministro de Finanzas de extrema derecha y líder del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, asiste a una reunión del partido organizada en una colina con vistas a la ciudad árabe-israelí de Majd al-Krum, en el norte del país, el 24 de septiembre de 2026. Foto: AFP
/ JALAA MAREY
Por Agencia AFP

El ministro de Finanzas de Israel, de extrema derecha, Bezalel Smotrich, pidió este domingo anexionar partes del sur de Líbano y de la Franja de Gaza y que las fuerzas israelíes libren una “guerra” contra los palestinos en Cisjordania ocupada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.