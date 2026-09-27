El ministro de Finanzas de Israel, de extrema derecha, Bezalel Smotrich, pidió este domingo anexionar partes del sur de Líbano y de la Franja de Gaza y que las fuerzas israelíes libren una “guerra” contra los palestinos en Cisjordania ocupada.

“Me gustaría que nos anexionáramos al menos hasta la línea amarilla en Gaza y hasta el río Litani en Líbano (...) porque si la guerra termina con las líneas en el mismo lugar que estaban cuando empezaron, ¿qué disuadirá al enemigo de volver a la guerra?”, comentó Smotrich en un podcast del portal de noticias israelí Ynet.

La “línea amarilla” marca la zona de Gaza que está bajo control del ejército israelí desde la guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

“Creo que necesitamos ir a la guerra en Judea y Samaria para desmantelar a la Autoridad Palestina que apoya al terrorismo”, añadió, utilizando un término bíblico empleado por la extrema derecha israelí y por personalidades ultrarreligiosas para referirse a Cisjordania.

Smotrich, un aliado clave del primer ministro Benjamin Netanyahu y miembro del partido Sionismo Religioso, defiende la anexión total de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967.

El ministro hizo estas declaraciones en momentos en que el país se prepara para unas elecciones generales, en octubre de 2027.

El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, comparece ante la prensa cerca del asentamiento de Maale Adumim, en el corredor terrestre conocido como E1, en las afueras de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, el 14 de agosto de 2025. Foto: Menahem KAHANA / AFP / MENAHEM KAHANA

La Autoridad Palestina condenó este domingo las declaraciones de Smotrich, y afirmó en un comunicado que constituye un “llamamiento explícito a una escalada, la anexión y el desplazamiento” de la población palestina.

La violencia en Cisjordania repuntó desde que estalló la guerra en la Franja de Gaza y al menos 1.110 palestinos han muerto en ese territorio, abatidos por las fuerzas israelíes o por colonos, según un balance de la AFP basado en datos oficiales palestinos.

Del lado israelí, al menos 49 personas, incluyendo civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en ataques palestinos en el mismo período, según cifras de las autoridades israelíes.

Más de medio millón de israelíes residen en asentamientos, ilegales según el derecho internacional, en Cisjordania ocupada, donde viven unos tres millones de palestinos.

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