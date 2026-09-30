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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (derecha), y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (derecha), y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan
Por Agencia EFE

Los ministros más radicales del Gobierno de Benjamin Netanyahu, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich (titulares de Seguridad Nacional y Finanzas respectivamente), llamaron a tomar represalias contra el autor del ataque al vuelo de FlyDubai, en mensajes en redes sociales que sugieren también atacar países implicados.

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