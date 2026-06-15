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Resumen

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El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir (C), llega al lugar de un presunto ataque armado en la ciudad de Tzur Yitzhak, en el centro de Israel, el 7 de junio de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir (C), llega al lugar de un presunto ataque armado en la ciudad de Tzur Yitzhak, en el centro de Israel, el 7 de junio de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia AFP

Ministros y miembros de la oposición en Israel criticaron el lunes el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio, incluido el conflicto en Líbano, y afirmaron que no responde a las necesidades de seguridad israelíes.

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