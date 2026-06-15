Ministros y miembros de la oposición en Israel criticaron el lunes el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio, incluido el conflicto en Líbano, y afirmaron que no responde a las necesidades de seguridad israelíes.

El conflicto empezó el 28 de febrero por los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, que respondió atacando intereses estadounidenses en los países del Golfo aliados de Washington.

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El 2 de marzo Líbano entró en la guerra como consecuencia de los ataques de Hezbolá contra Israel, que respondió con una ofensiva para “eliminar” al movimiento chiita respaldado por Teherán.

“El acuerdo de Trump no nos compromete (…) no somos parte de ese acuerdo. No garantiza nuestra seguridad”, declaró el ministro israelí de extrema derecha encargado de la Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en su canal de Telegram.

“No debemos conformarnos con nada que esté por debajo del desmantelamiento de Hezbolá. No debemos retirarnos ni un solo centímetro del territorio que nuestros soldados han conquistado y limpiado de infraestructuras terroristas” en Líbano, añadió.

En la oposición, también llovieron las críticas. El ex primer ministro Naftali Bennett, principal rival de Netanyahu para las próximas elecciones, consideró que el acuerdo constituye un “giro peligroso para la seguridad de Israel”, y estimó que “solo una nueva dirección podrá corregirlo”.

Yair Golan, líder del partido de izquierda Los Demócratas, afirmó que era “una mala mañana para Israel”.

Una mujer iraní con velo pasa junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 14 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

“Esta mañana, los ciudadanos israelíes se han despertado con un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, negociado sin tener en cuenta a Israel, sin su consentimiento ni su participación”, declaró Golan, según un comunicado de su oficina.

Aunque ningún ministro del Likud, el partido del primer ministro Netanyahu, expresó críticas directas al acuerdo, los ministros de extrema derecha lo fustigaron.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, figura destacada de la extrema derecha, afirmó que “el acuerdo con Irán es malo para Israel”.

“Deberemos continuar nosotros mismos la campaña para derrocar al régimen, utilizando medios creativos, y asegurarnos de que Irán nunca adquiera el arma nuclear”, declaró en su canal de Telegram, llamando a reforzar la campaña militar en Líbano.