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El ministerio de Israel confirmó el 27 de mayo de 2026 la muerte del último líder militar del grupo islamista Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, el cuarto militante en el cargo asesinado por el Ejército de Israel. (EFE/ IDF)
El ministerio de Israel confirmó el 27 de mayo de 2026 la muerte del último líder militar del grupo islamista Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, el cuarto militante en el cargo asesinado por el Ejército de Israel. (EFE/ IDF)
/ IDF
Por Agencia AFP

Israel anunció este miércoles haber abatido al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, tras haber eliminado a su predecesor a mediados de mes, en pleno alto el fuego.

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