En esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA, Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, observa en Teherán el 13 de octubre de 2024. (Foto de Hamed JAFARNEJAD / ISNA / AFP).
Por Agencia EFE

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, resultó herido en las piernas en el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero se encuentra consciente, informó este miércoles el diario The New York Times, que cita fuentes oficiales iraníes e israelíes.

